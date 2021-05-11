Bahçelievler'de marangoz atölyesi alev alev yandı
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Bahçelievler'de marangoz atölyesi alev alev yandı

Bahçelievler'de marangoz atölyesi alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAHÇELİEVLER'de tek katlı marangoz atölyesinde yangın çıktı.

BAHÇELİEVLER'de tek katlı marangoz atölyesinde yangın çıktı. İçerde bulunan yanıcı maddeler nedeniyle alevler kısa sürede tüm atölyeyi sararken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bahçelievler, Kocasinan Merkez Mahallesi Merkez Sokakta bulunan tek katlı marangoz atölyesinde saat 10.00 sıralarında 

henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler, içeride bulunan yanıcı maddelerin bulunması nedeniyle tüm atölyeyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alınırken, atölye kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin yangını kısa sürede fark edip içerde bulunan yanıcı maddeleri dışarıya çıkarması olası bir faciayı önledi. 

"KOMŞULARIN DUMAN VAR DEMESİYLE UYANDIK"İş yeri sahibi Şenol Durmaz, "Komşuların 'duman var' demesiyle uyandık. Daha sonra iki kova su attım. İçeride boyalar var. Onlara sirayet edince yangın büyüdü. Tinercilerin yaktığını düşünüyorum. Onlar burada sürekli ateş yakıyor. Yaralı yok. İtfaiye geldi. İçerde yanıcı madde olması ve ahşap bir yapı olmasından dolayı kısa sürede alev aldı" dedi.

- İstanbul
Bahçelievler'de marangoz atölyesi alev alev yandı
Bahçelievler'de marangoz atölyesi alev alev yandı
Bahçelievler'de marangoz atölyesi alev alev yandı
Bahçelievler'de marangoz atölyesi alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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