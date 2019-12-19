Bahçelievler'de madde bağımlısı kişi kendini yakarak intihar etti

19.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:05

BAHÇELİEVLER'de madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, kendisini ateşe vererek intihar etti.

Olay, Bahçelievler Fevziçakmak Mahallesi Nenehatun Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu tespit edilen Adem B. üzerine döktüğü tineri tutuşturarak kendini yaktı. Adem B. yanarak hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul