Bahçelievler'de madde bağımlısı kişi kendini yakarak intihar etti
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Bahçelievler'de madde bağımlısı kişi kendini yakarak intihar etti

Bahçelievler'de madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, kendisini ateşe vererek intihar etti.

19.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:07

'de madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, kendisini ateşe vererek intihar etti.

Olay, Bahçelievler Fevziçakmak Mahallesi Nenehatun Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu tespit edilen Adem B. üzerine döktüğü tineri tutuşturarak kendini yaktı. Adem B. yanarak hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bahçelievler'de madde bağımlısı kişi kendini yakarak intihar etti
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