Bahçelievler'de madde bağımlısı kişi kendini yakarak intihar etti
BAHÇELİEVLER'de madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, kendisini ateşe vererek intihar etti.
19.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:55
BAHÇELİEVLER'de madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, kendisini ateşe vererek intihar etti.
- İstanbul
Olay, Bahçelievler Fevziçakmak Mahallesi Nenehatun Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu tespit edilen Adem B. üzerine döktüğü tineri tutuşturarak kendini yaktı. Adem B. yanarak hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA