BAHÇELİEVLER'DE MADDE BAĞIMLISI KİŞİ KENDİNİ YAKARAK İNTİHAR ETTİ
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BAHÇELİEVLER'DE MADDE BAĞIMLISI KİŞİ KENDİNİ YAKARAK İNTİHAR ETTİ

Bahçelievler'de madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, kendisini ateşe vererek intihar etti.

19.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:49
BAHÇELİEVLER'DE MADDE BAĞIMLISI KİŞİ KENDİNİ YAKARAK İNTİHAR ETTİ

'de madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, kendisini ateşe vererek intihar etti.

Olay, Bahçelievler Fevziçakmak Mahallesi Nenehatun Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu tespit edilen Adem B. üzerine döktüğü tineri tutuşturarak kendini yaktı. Adem B. yanarak hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü: ------------Olay yerinden görüntüSokaktan görüntü

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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