BAHÇELİEVLER'DE LÜKS REZİDANSTA BAŞINA CAM DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAHÇELİEVLER'DE LÜKS REZİDANSTA BAŞINA CAM DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ

BAHÇELİEVLER'de lüks rezidansta kiralık ev bakmaya gelen Soner Elveren, binanın 15. katından cam düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

BAHÇELİEVLER'DE LÜKS REZİDANSTA BAŞINA CAM DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ
03.09.2020 14:16 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:19
BAHÇELİEVLER'de lüks rezidansta kiralık ev bakmaya gelen Soner Elveren, binanın 15. katından cam düşmesi sonucu hayatını kaybetti.  

Olay, dün akşam saatlerinde Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. İddialara göre rezidansa kiralık ev bakmak için gelen grafiker Soner Elveren'in başına 15. kattan henüz bilinmeyen bir nedenle cam düştü. Camın düşmesiyle yere yığılan Elveren'i görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elveren'e ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalelere rağmen Soner Elveren olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği yerde incelemede bulundu. Elveren'in cansız bedeni,  otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Elveren'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Faik Öztrak Mansur Yavaş Meral Akşener
Magazin Fatma Girik Yıldız Tilbe Metin Özülkü Pınar Tartan
Spor Ali Koç Erkan Kamat Sergen Yalçın Malcolm Thomas Enner Valencia
Daha Fazla Kız Eylül Bakan Yunanistan
Şu an buradasınız: BAHÇELİEVLER'DE LÜKS REZİDANSTA BAŞINA CAM DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 14:24:49. #1.15#
title