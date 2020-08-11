Bahçelievler'de lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bahçelievler'de lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi

Bahçelievler'de lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi Başkan Bahadır, maskesi olmayan gençleri uyardı, maske hediye etti İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 genelgesi kapsamında Bahçelievler'de lokanta ve iş yerleri denetlendi.

Bahçelievler'de lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi
11.08.2020 17:04 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:21

Bahçelievler'de lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi

Başkan Bahadır, maskesi olmayan gençleri uyardı, maske hediye etti

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 genelgesi kapsamında Bahçelievler'de lokanta ve iş yerleri denetlendi. Denetimlere katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Denetimlerin kendileri için faydalı olduğunu izah etmeye çalışıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın lokanta ve iş yerlerinde alınması gereken tedbirleri içeren genelgeyi yayınlamasının ardından yerel yönetimler denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan ile zabıta ekipleri, ilçede bulunan lokanta ve iş yerlerini denetledi. Denetimler esnasında Başkan Bahadır, girdiği lokantalarda masalar arasındaki mesafe konusunda uyarılarda bulunurken, maskesi olmayan vatandaşlara da maske verdi. Girdiği iş yerlerinde kendisini dezenfektan ile karşılayan esnafa teşekkür eden Başkan Bahadır, ilçedeki denetimlere önem verdiğini söyledi.

"Denetimleri kendileri için faydalı olduğunu izah etmeye çalışıyoruz"

İlçedeki denetimlere önem verdiğini söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Tüm Türkiye'de denetimler yapılıyor. Kaymakamımızla beraber esnafımızı denetliyoruz. Yaptığımız şey inceleme yaparak maske kullanımı ve mesafeye dikkat edilip edilmediğini denetliyoruz. Bunu kendileri aileleri ve müşterileri için faydalı olduğunu bir ikinci vakanın gelmemesi için bunları yapmamız gerektiğini izah ediyoruz. Denetimleri önemsiyoruz. Şuana kadar olumsuz bir duruma rastlamadık. Minibüsçü arkadaşlara da uğradık onlar da iyi gidiyorlar. Türk halkı çok bilinçli" diye konuştu.

"Bizim sağlığımız için denetimler önemli"

Denetimlerden memnun olduğunu söyleyen dönerci dükkanı sahibi Süleyman Karademir, "Denetimlerin düzenli olarak yapılması çok iyi. Maske kullanımına dikkat edilip edilmediği kontrol ediliyor. Sıvı sabun konusunda uyarılarda bulundular. Masalar arası sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundular. Bizim sağlığımız için denetimler önemli" dedi.

"Maskesi olmayanları almıyorum"

Müşterilerini sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyardığını söyleyen esnaf Beyaz Gündoğdu, " Denetimler için teşekkür ediyorum. Bahçelievler Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır bu konuda çok hassas davranıyorlar. Müşterileri uyarmaya çalışıyorum. Maskesi olmayanları almıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti Güncel
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Magazin
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Dünya
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı Dünya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor 3. Sayfa
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması
ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Sason Kaymakamı, maskesiz vatandaşa resmen yalvardı: İnsanlar ölüyor, Allah rızası için maske takın
Sason Kaymakamı, maskesiz vatandaşa resmen yalvardı: İnsanlar ölüyor, Allah rızası için maske takın
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Hasta yakını, sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdı
Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Hasta yakını, sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdı
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Lale Karabıyık Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Şeyma Subaşı Yeşim Salkım Orhan Gencebay
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Malcolm Thomas Ertuğrul Sağlam Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Euro Rusya Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Bahçelievler'de lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 18:05:53. #1.14#
title