İstanbul'da Film Gibi Gasp! 1 Milyon 200 Bin Lirayı Gasp Edip Polisle Çatıştılar

İstanbul Bahçelievler'de kuyumcuyu kuryesinin önünü kesen gaspçılar, araçtan 1 milyon 200 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı.

ARACIN ÖNÜNÜ KESTİLER

Olay sabah saatlerinde Kuyumcukent kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki bir aracın önünü kesen silahlı gaspçılar, araç içinde bulunan 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi aracı yakalamak için çalışma başlattı.

POLİSE ATEŞLE KARŞILIK VERDİLER

Polis ekipleri kovalamaca sırasında aracı durdurmak için ateş açtı. Gaspçılar polise silahla karşılık verdi. Gaspçılar aracı Esenyurt'a otoparka bırakıp yaya olarak kaçtı. Kaçan zanlıların yakalanması için polisin çalışması sürüyor.