İstanbul'da Film Gibi Gasp! 1 Milyon 200 Bin Lirayı Gasp Edip Polisle Çatıştılar
Bahçelievler'de kuyumcuyu kuryesinin önünü kesen gaspçılar, araçtan 1 milyon 200 bin TL'yi gasp etti. Ardından polislerle çatışan gaspçılar yaya olarak kaçmayı başardı.
İstanbul Bahçelievler'de kuyumcuyu kuryesinin önünü kesen gaspçılar, araçtan 1 milyon 200 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı.
ARACIN ÖNÜNÜ KESTİLER
Olay sabah saatlerinde Kuyumcukent kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki bir aracın önünü kesen silahlı gaspçılar, araç içinde bulunan 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi aracı yakalamak için çalışma başlattı.
POLİSE ATEŞLE KARŞILIK VERDİLER
Polis ekipleri kovalamaca sırasında aracı durdurmak için ateş açtı. Gaspçılar polise silahla karşılık verdi. Gaspçılar aracı Esenyurt'a otoparka bırakıp yaya olarak kaçtı. Kaçan zanlıların yakalanması için polisin çalışması sürüyor.
YORUMLAR (16)
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kuyumcuyu kuryesinin YANLIŞ kuyumcu kuryesinin DOĞRU türkçe katilleriCevap Yaz Yayından Kaldır
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2005 beş senesinden önce caydırıcı cezamı vardı 2005 beşten sonra cezalar yasa deyişikliğinden cezalar iki katına çıktı ve böylede suç yada hapishaneler dolmadıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yasar 16 yil önce nasildi . Salat Olman lazim. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Adıyaman ın samsat ilçesinde toprak ağaları gariban halkı yıllardır yiyorlar sömürüyorlar,deprem yüzünden halk 15 aydır çadırlarda yaşıyor,ağa olan belediye başkanı samsatta oturmuyor,kaymakam oturmuyor daire amirleri oturmuyor hepsi adıyamdalar,samsat ta oturan halk perişandır ne olacağını bilmez haldeler,hiç bir parti başkanı milletvekili samsat halkını umursamıyor ne olursunuz bizi ağalık rejiminden ve çadırlardan kurtarın.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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caydırıcı cezalar olmadıgından bir türlü bu olaylar bitmiyor özellikle istanbulda şansa yaşıyoruz vesselamCevap Yaz 2 Yayından Kaldır