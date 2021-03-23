BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SOYGUN GİRİŞİMİ -1
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BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SOYGUN GİRİŞİMİ -1

23.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:15

BAHÇELİEVLER İzzet Çalışlar Caddesi'ndeki kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı 2 şüpheli soygun girişiminde bulundu.

BAHÇELİEVLER İzzet Çalışlar Caddesi'ndeki kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı 2 şüpheli soygun girişiminde bulundu. Şüpheliler kaçarken, yaşanan arbedede kuyumcuda bulunan 2 kişi silahla yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken, soygun girişiminde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SOYGUN GİRİŞİMİ -1
BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SOYGUN GİRİŞİMİ -1
BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SOYGUN GİRİŞİMİ -1
BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SOYGUN GİRİŞİMİ -1
BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SOYGUN GİRİŞİMİ -1
BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SOYGUN GİRİŞİMİ -1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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