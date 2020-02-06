BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SOYGUN DEHŞETİ (1)
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK / Bahçelievler'de kuyumcuya giren bir şüpheli elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından yaralayarak kaçtı.
06.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:41
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Bahçelievler'de kuyumcuya giren bir şüpheli elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
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Kaynak: DHA