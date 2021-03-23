Bahçelievler'de kuyumcuda silahlı soygun girişimi: 2 yaralı
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Bahçelievler'de kuyumcuda silahlı soygun girişimi: 2 yaralı

23.03.2021 12:56 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:36
Bahçelievler'de kuyumcuda silahlı soygun girişimi: 2 yaralı

Bahçelievler'de bir kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan 2 kişi çıkan arbedede kuyumcuyu ve yardımına gelen komşusunu yaralayıp kaçtı.

Bahçelievler'de bir kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan 2 kişi çıkan arbedede kuyumcuyu ve yardımına gelen komşusunu yaralayıp kaçtı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken şahıslar kaçtı.

Olay Bahçelievler İzzettin Çalışlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.T.'nin işlettiği kuyumcuya gelen silahlı 2 şüpheli, soygun girişiminde bulundu. İddiaya göre kuyumcu A.T.'nin direnmesi üzerine çıkan arbede sonucu Topal, silahla bacağından vurularak yaralandı. Sesleri duyan vatandaşlardan yardıma gelen Ş.S.'de şüpheli 2 kişi tarafından silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği dükkanı ve çevresini güvenlik çemberine aldı. Kuyumcu soygun girişiminin teşebbüste kaldığı olayda 2 şüpheli kaçtı. Yaralılardan A.T.'nin durumu belirsizliğini korurken, diğer yaralı Ş.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın görgü tanıklarından Mirza Öğen," Olayın oluş halini görmedim sadece komşumuzun sesiyle dışarıya fırladım o sırada hırsızları kovalamış bacağından yaralı şekilde yerde çömelirken gördüm. Kendisine müdahale ettik görüntüleri izlediğimizde içeride hırsızlarla boğuşmuş, silah sesini duymadık. Kaçarken diğer komşumuzu da yaralamışlar onun durumunda önemli bir şey yok" dedi.

(İHA)

Bahçelievler'de kuyumcuda silahlı soygun girişimi: 2 yaralı
Bahçelievler'de kuyumcuda silahlı soygun girişimi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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