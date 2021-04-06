BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SERT KAYAYA ÇARPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
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BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SERT KAYAYA ÇARPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

*5 farklı ilçede gasp ve soygun girişiminde bulunan şüpheliler yakalandı.

*5 farklı ilçede gasp ve soygun girişiminde bulunan şüpheliler yakalandı.

Adem VAROL/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da 5 farklı kuyumcuya girerek soygun girişiminde bulunan şüpheliler yakalandı.

Polis ekipleri, Fatih ve Bahçelievler'de 11 Şubat'tan bu yana 5 farklı kuyumcuda soygun girişiminde bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Mukayam E.(54), Harun S.(35) ve Hasan A.(65) isimli 3 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, şüphelilerin evlerine yaptıkları aramada susturucu takılmış tabanca, silaha ait çok sayıda mermi ve A.T. adına düzenlenmiş sahte kimlik buldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Polis merkezine getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Harun S. ve Hasan A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mukayam E., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca, Harun S.?nin 9, Mukayam E.?nin 5, Hasan A.?nın ise 2 suç kaydı ve uyuşturucu madde ticareti yapmaktan aranma kaydı olduğu öğrenildi.

BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUYA GİREN SOYGUNCULAR SERT KAYAYA ÇARPMIŞLARDI

Şüphelilerden Harun S. ve Hasan A. 25 Martta Bahçelievler İzzettin Çalışlar Caddesi'ndeki kuyumcuda soygun girişiminde bulunmuştu. Şüpheliler kaçarken, yaşanan arbedede kuyumcuda bulunan 2 kişi silahla yaralanmıştı. Kuyumcudaki soygun girişimi kameralara yansımıştı.

BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SERT KAYAYA ÇARPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SERT KAYAYA ÇARPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SERT KAYAYA ÇARPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SERT KAYAYA ÇARPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SERT KAYAYA ÇARPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SERT KAYAYA ÇARPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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