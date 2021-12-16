BAHÇELİEVLER'DE KURŞUN DELİKLERİ BULUNAN OTOMOBİL POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ - Haberler
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BAHÇELİEVLER'DE KURŞUN DELİKLERİ BULUNAN OTOMOBİL POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAHÇELİEVLER'de çıkmaz bir sokakta terk edilmiş, çok sayıda kurşun izinin olduğu otomobil polisi alarma geçirdi.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - BAHÇELİEVLER'de çıkmaz bir sokakta terk edilmiş, çok sayıda kurşun izinin olduğu otomobil polisi alarma geçirdi. Otomobilin kiralık olduğu ve iki grup arasında gece yaşanan çatışmada kullanıldığı anlaşıldı. Otomobili kiraladığı anlaşılan Mesut G. gözaltına alındı.

Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bir çıkmaz sokakta kurşun yağmuruna tutulmuş, park halindeki otomobili görenler polise haber verdi. Polisi alarma geçiren otomobilin arka camının patladığı ve çok sayıda kurşun izinin olduğu görüldü. Kiralık olduğu tespit edilen otomobili kiralayan Mesut G. gözaltına alındı. Mesut G., arkadaşlarıyla birlikte gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde bir grupla çatışmaya girdiklerini, kaçarken çıkmaz sokağa girdiklerini ve geri dönemeyecekleri için otomobili bırakıp yaya olarak kaçtıklarını söyledi. Poliste çok sayıda suç kaydı bulunan Mesut G.'nin işlemleri sürerken, otomobil incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

BAHÇELİEVLER'DE KURŞUN DELİKLERİ BULUNAN OTOMOBİL POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

BAHÇELİEVLER'DE KURŞUN DELİKLERİ BULUNAN OTOMOBİL POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

BAHÇELİEVLER'DE KURŞUN DELİKLERİ BULUNAN OTOMOBİL POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

BAHÇELİEVLER'DE KURŞUN DELİKLERİ BULUNAN OTOMOBİL POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

BAHÇELİEVLER'DE KURŞUN DELİKLERİ BULUNAN OTOMOBİL POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

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