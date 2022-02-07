BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - - Bahçelievler'de korkutan yangın

İSTANBUL - Bahçelievler'de bir iş yerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta saat 22: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre dört katlı iş yerinin kumaş baskı atölyesi olarak kullanılan ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.