Bahçelievler'de kuaförlerde temizlik çalışmaları başladı
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Bahçelievler'de kuaförlerde temizlik çalışmaları başladı

Bahçelievler'de kuaförlerde temizlik çalışmaları başladı
06.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:48

Bahçelievler'de kuaförlerde temizlik çalışmaları başladı Bahçelievler'de açılışa hazırlanan kuaförlerde dezenfeksiyon çalışmaları başladı.

Bahçelievler'de kuaförlerde temizlik çalışmaları başladı

İSTANBUL - Bahçelievler'de açılışa hazırlanan kuaförlerde dezenfeksiyon çalışmaları başladı.

Bahçelievler Belediyesi, Bahçelievler'de ruhsatlı hizmet veren 616 kadın kuaförü, 693 erkek kuaförü ve 71 güzellik merkezinde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. 11 Mayıs'ta hizmete girecek olan kuaförlerde randevu sistemiyle müşteriler hizmet görecek. Müşteriler artık içeriye girdiklerinde önce ateş ölçer ile ateşleri ölçüldükten sonra ardından dezenfektan ve kolonya ile elleri temizlenip tek kullanımlık önlük giyecek. Kuaförlerde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde çalışma düzeninin getirilmesiyle koltuk sayıları yarıya inecek. Randevu sistemiyle çalışacak olan kuaförlerde içeride bundan sonra dergi ve gazete bulundurulmayacak ve randevusu olan kişiler dışardaki bekleme salonunda bekleyecek.

"Sosyal mesafe kuralına dikkat edeceğiz"

Kuaför Ali Rıza Küçükel yapılan uygulamadan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra dün Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır bizleri aradı. Salonlarda sistematik düzenli bir şekilde dezenfeksiyon çalışmaları başlatacaklarını söyledi bu bizi mutlu etti. Dün salonumuzu açtık kontrol ettik bugün sabahtan itibaren geldiler belediye ekipleri çalışma yapıyorlar bizde kendi çalışmalarımızı yapmıştık. Kapıdan girdiklerinde ateşlerini ölçeceğiz daha sonra tek kullanımlık önlük giydireceğiz. Maskesiz gelmelerini istemiyoruz. Sosyal mesafeyi göz önünde bulundurarak koltuk sayılarını yarıya indirdik tek kullanımlık havlu kullanacağız. Yaptığımız her çalışmadan sonra her yeri dezenfekte edeceğiz. Çalışanlarımız siperlik ve maskeyle çalışacak haftada bir kontrolleri yapılacak" dedi.

Bahçelievler'de kuaförlerde temizlik çalışmaları başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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