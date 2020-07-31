Bahçelievler'de koronavirüs tedbirli kurban kesimi
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Bahçelievler'de koronavirüs tedbirli kurban kesimi

Bahçelievler Kurban Kesim Alanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında kesim işlemleri gerçekleştirildi.

Bahçelievler'de koronavirüs tedbirli kurban kesimi
31.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:47
Bahçelievler Kurban Kesim Alanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında kesim işlemleri gerçekleştirildi.10 bin metrekare açık alan ve bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirilen kurban kesimleri 65 profesyonel kasap tarafından yapıldı. Dezenfekte noktalarının kurulduğu alanda vatandaşlar sosyal mesafe ve maske konusunda sık sık uyarıldı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Bahçelievler'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kesim işlemleri gerçekleştirildi. Tedbirler kapsamında vatandaşlar ateşleri ölçülerek alana alındı. Giriş ve çıkışlara dezenfekte noktaları kuruldu. Aynı zamanda alanda vatandaşlara çay, su ve çorba ikram edildi. Zabıta ekipleri ise sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Bahçelievler Belediyesi Sağlık işleri Müdürü Veteriner Hekimi Tibet Bayhan ise şu şekilde konuştu.

"HİJYENİK ORTAMLARDA KESMELERİ GEREKİR"

"Vatandaşlarımız alana girişte ateşleri ölçülüp, dezenfekte ve maske kullanmaları sağlanıyor. Her kurban vatandaşların için bir veya iki kişiyi kurbanın başına çağırıyoruz. Hayvanı kesmeden önce muayene ediyoruz. Kesim onayını alıyoruz. Hayvan kesimi yaklaşık sekiz dakika sürüyor. Kurban sahiplerine teslim etmemiz 30 dakikayı geçmiyor. Vatandaşlarımız kurbanlarını hijyenik ortamlarda kesmeleri gerekir. Bahçelievler Belediyesi olarak vatandaşlarımıza bu imkanı sağlıyoruz. Pandemi dolasıyla hepimizin uyması gereken kurallar var. Ancak vatandaşlarımız bir kültür olarak ilk gün kurban kesme olayına yaklaşmaya çalışıyor. Vatandaşlarımız ibadetlerini bayramın bütün günlerine yayarak gerçekleştirmelerini öneririm"

"SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYARAK VAZİFEMİZİ YERİNE GETİRDİK"

İbadetini gerçekleştirmek için gelen vatandaşlar ise belediye bünyesinde kurban kesmenin daha güvenli olduğunu belirtti. İlçe sakinleri şunları söyledi: "Kurbanımızı kestik, sosyal mesafe kurallarına uyarak vazifemizi yerine getirdik. Belediye ekipleri bize saat verdi. Bizlerde saatimizde geldik. Belediye bünyesinde kurbanımızı kesmek daha güvenli hem işi ehline verdiğimiz zaman daha temiz iş çıkıyor" 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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