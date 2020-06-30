Bahçelievler'de kontrollü sabah sporu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bahçelievler'de kontrollü sabah sporu

Bahçelievler'de koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre spor yapma imkanı bulamayan kadınlar için düzenlenen spor etkinliği yoğun ilgi gördü.

Bahçelievler'de kontrollü sabah sporu
30.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:43
Bahçelievler'de koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre spor yapma imkanı bulamayan kadınlar için düzenlenen spor etkinliği yoğun ilgi gördü. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde gerçekleştirilen etkinliklerle kadınlar spor yapma imkanı buldu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte uzun süre evlere kapanan ve spor yapma imkanı bulamayan kadınları için Bahçelievler'de sabah sporu etkinliği düzenlendi. Bahçelievler Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile Yenibosna Şehir Stadında "Mesafemizi koruyoruz, sporumuzu yapıyoruz" sloganıyla yapılan sabah sporuna kadınları ilgisi büyük oldu. Sosyal mesafe kuralarına uyulan etkinlikte kadınlar tesise ateşleri ölçülerek teker teker alındı. Ardından katılımcılar kendileri için ayrılmış 4'er metrekarelik güvenlik şeridinde sabah sporunu yaptı.

Etkinliğin keyifli geçtiğini söyleyen Spor Antrenörü Sinem Özer, "Bizlerin bir şeyler yapması gerekiyordu. Çünkü spor salonları kapalıydı. Vatandaşlar evlere tıkılıp kalmış durumdaydı. Bu süreçte neler yapabiliriz diye düşündük. Böyle güzel bir etkinlikte karar kıldık. Bundan sonraki süreçte de her Salı günü saat 09: 00'da halkımızı açık olan sporumuza bekliyoruz" dedi.

"SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULUYOR"

Etkinliğe spor yapmaya gelenlerden Yeliz Öztürk, "Etkinliği çok güzel buldum. Daha önceden de geliyordum. Bizim için gayet güzel oldu. Elimden geldiği kadarıyla evde oğlumla hareket etmeye çalıştım" dedi. Esra Nur Aksakal ise "Etkinliğe gayet başarılı buldum. Sosyal mesafe kurallarına da uyuyor. Ortamın enerjisi gayet güzel, bu güzellik insanların yüzlerine yansıyor. Çünkü hepimiz için sıkıcı ve zor bir dönemden çıktık. Sonrasında insan bu şekilde sosyalleşmesi güzel oluyor" diye konuştu

"TÜM KADINLAR İÇİN SPOR ZAMANI"

Etkinliğe çocuğu ile katılan Semra Pekyılmaz "Etkinlik mükemmel olmuş. Uzun süre evde oturduk. Bence tüm kadınlar için şu an hareket zamanı spor zamanı diyebiliriz. Etkinliği çok beğendim umarım devamı gelir" dedi. Spor yapmaya anneannesi ile gelen Yaren Kenar, "Anneannemle birlikte geldik. O biraz yoruldu, oturdu. Şu an ben spor yapıyorum. Ben bu süreçte hep evdeydim. Ders çalıştım, resim yaptım, kardeşimle oynadım. Tabi biraz da kilo aldım onları vermeye çalışıyorum" diye konuştu. Uzman eğitmenler ve müzik eşliğinde yapılan etkinliğin, her Salı günü devam edileceği belirtildi. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu Haber
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü Haber
Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü
Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı Haber
Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor Haber
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı Haber
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
ÇAYKUR, üreticiden aldığı yaş çay için ödemelere başladı Haber
ÇAYKUR, üreticiden aldığı yaş çay için ödemelere başladı
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi
Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına tepki gösterdi: Davutoğlu'ndan intikam almak için yaptılar
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına tepki gösterdi: Davutoğlu'ndan intikam almak için...
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Fahrettin Koca Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Buse Varol Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Yılmaz Vural Alper Ulusoy Mete Kalkavan Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Bahçelievler'de kontrollü sabah sporu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 13:52:32. #1.15#
title