Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobil doğalgaz panosuna çarptı
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Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobil doğalgaz panosuna çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bahçelievler'de bir otomobil kontrolden çıkarak 5 katlı binanın girişinde bulunan doğalgaz panosuna çarptı.

Bahçelievler'de bir otomobil kontrolden çıkarak 5 katlı binanın girişinde bulunan doğalgaz panosuna çarptı. Doğalgaz sızıntısının yaşandığı kazada facianın eşiğinden dönülürken, sürücünün yara almadan atlattığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bahçelievler Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın girişindeki doğalgaz panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle panoda doğalgaz sızıntısı oluştu. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine olay yerine ekip sevk edildi. İGDAŞ'a bağlı ekipler yaptıkları incelemelerde, doğalgaz panosunda oluşan sızıntıdan dolayı doğalgaz hattını bir süreliğine kesti. Polis oluşabilecek herhangi bir duruma karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

İGDAŞ ekipleri panoda oluşan sızıntıyı ve meydana gelen hasarı onardıktan sonra doğalgaz hattını tekrar açtı. Doğalgaz sızıntısının yaşandığı kazada facianın eşiğinden dönüldü.

DOĞALGAZ PANOSUNA ÇARPAN OTOMOBİLİN KAZA GÖRÜNTÜSÜ GÜVENLİK KAMERASINDA

Kontrolden çıkarak bina girişindeki doğalgaz panosuna çarpan otomobilin kaza görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir otomobilin sürücü hakimiyetini kaybetmesi sonucu doğalgaz panosuna çarptığı, çarpma sonucu panodan gaz sızıntısının yaşandığı ve otomobilde bulunan yolcuların panik halinde dışarı çıktıları görülüyor.

Görüntülerde market içerisinde bulunan iki kişinin, kazanın etkisiyle can havliyle dışarı çıkıyor. Doğalgaz panosunun yanında bulunan meşrubat ve dondurma dolabının da çarpa sonucu hasar almasıyla içinde bulunan içecekler dışarıya fırlıyor.

Kaza anında can havliyle dükkandan dışarı çıktığını ifade eden iş yeri sahibi Ömer Numan Baran, "İçeride oturuyorduk. Birden bir gürültü sesi geldi. Dışarı çıktık. Araba doğalgaz panosuna vurmuş. Gaz sızıntısı vardı. Bir ateş çıksaydı bina havaya uçabilirdi. Ekipleri aradık. Doğalgaz, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Benim kola dolabım devrildi. Dondurma dolabım zarar gördü. Biz de marketçi olarak mağduruz. Baya zararımız oldu. Can kaybı olmadı. Fakat araç perte çıktı" dedi.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobil doğalgaz panosuna çarptı
Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobil doğalgaz panosuna çarptı
Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobil doğalgaz panosuna çarptı
Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobil doğalgaz panosuna çarptı
Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobil doğalgaz panosuna çarptı
Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobil doğalgaz panosuna çarptı
Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobil doğalgaz panosuna çarptı
Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobil doğalgaz panosuna çarptı
Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobil doğalgaz panosuna çarptı
Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobil doğalgaz panosuna çarptı
Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobil doğalgaz panosuna çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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