Bahçelievler'de klima çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
04.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:13
Bahçelievler'de, klima hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bahçelievler'de, klima hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan S.K'nın (36), 2 Şubat'ta klima çalınması olayının faili olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
S.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı