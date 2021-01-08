Bahçelievler'de kısıtlama tedbirlerine uymayan işyerindeki 23 kişiye para cezası
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Bahçelievler'de kısıtlama tedbirlerine uymayan işyerindeki 23 kişiye para cezası

08.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:54

Bahçelievler'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında kıraathane olarak kullanılan işyerine yapılan baskında, müşteri ve çalışan 23 kişiye toplam 73 bin 140 lira cezai işlem uygulandı.

Bahçelievler'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında kıraathane olarak kullanılan işyerine yapılan baskında, müşteri ve çalışan 23 kişiye toplam 73 bin 140 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Şirinevler'deki Kerim Çavuş Caddesi'nde kapalı görülen bir iş yerine sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatler arasında baskın düzenlendi.

Yapılan baskında, kısıtlama tedbirlerine uymayan müşteri ve çalışan 23 kişiye 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince toplam 73 bin 140 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan kıraathane olarak kullanıldığı anlaşılan iş yeri, ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

Bahçelievler'de kısıtlama tedbirlerine uymayan işyerindeki 23 kişiye para cezası
Bahçelievler'de kısıtlama tedbirlerine uymayan işyerindeki 23 kişiye para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı

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