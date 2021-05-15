Bahçelievler'de kırmızı ışığı ihlal etti taksi ile çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahçelievler'de kırmızı ışığı ihlal etti taksi ile çarpıştı: 2 yaralı

Bahçelievler'de kırmızı ışığı ihlal etti taksi ile çarpıştı: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Serdar Altıntepe - Haberler | Güncel

BAHÇELİEVLER'de sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir otomobil ile taksi çarpıştı.

BAHÇELİEVLER'de sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir otomobil ile taksi çarpıştı. Kazada taksi içinde sıkışan şoför ile diğer otomobildeki bir kişi yaralandı. Kaza saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre E.D.'nin kullandığı 34 JN 2465 plakalı otomobil kırmızı ışık ihlali yapınca o sırada kavşaktan geçen Mehmet E.'nin kullandığı ve içinde yolcusu olan 34 TAC 19 plakalı taksi ile çarpıştı. Kaza sonrası 34 JN 2465 plakalı otomobilde bulunan bir kadın hafif yaralanırken, taksi sürücüsü otomobil içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan taksi şoförünü bulunduğu yerden çıkarıp ambulansa taşıdı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.

"ÇARPACAĞIMIZI HİSSETTİM"

Taksi içindeki yolculardan biri olan Cihan Uslu, "Bağcılar Devlet Hastanesi'nden Sefaköy'e dönüyorduk. Taksiyle buradan gelirken kırmızı ışıkta diğer otomobil geçince biz de çarptık. Ben çarpacağımızı hissettim kendimi geriye attım bir şey olmadı. Şoförün durumunu bilmiyorum" dedi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.

(Fotoğraflı) 


Bahçelievler'de kırmızı ışığı ihlal etti taksi ile çarpıştı: 2 yaralı
Bahçelievler'de kırmızı ışığı ihlal etti taksi ile çarpıştı: 2 yaralı
Bahçelievler'de kırmızı ışığı ihlal etti taksi ile çarpıştı: 2 yaralı
Bahçelievler'de kırmızı ışığı ihlal etti taksi ile çarpıştı: 2 yaralı
Bahçelievler'de kırmızı ışığı ihlal etti taksi ile çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serdar Altıntepe

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sergey Lavrov Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Alişan Pınar Altuğ Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bahçelievler'de kırmızı ışığı ihlal etti taksi ile çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 17:55:29. #1.16#

title