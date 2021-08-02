BAHÇELİEVLER'DE KEDİSİNİ KURTARMAK İÇİN YANAN BİNAYA GİRDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAHÇELİEVLER'DE KEDİSİNİ KURTARMAK İÇİN YANAN BİNAYA GİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAHÇELİEVLER'de bir apartmanın çatısında başlayan yangın yan binaya sıçradı.

BAHÇELİEVLER'de bir apartmanın çatısında başlayan yangın yan binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken bir kişi içeride kalan kedisini binaya girerek kurtardı.

Yangın, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Hür Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın teras katında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan 5 katlı binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri iki binadaki yangını da kontrol altına almaya çalıştığı esnada, 4 katlı apartmanda oturan Orhan Karaburun içeride mahsur kalan kedisi için binaya girmek istedi. İtfaiye ekiplerinin güvenlik sebebiyle izin vermediği Karaburun daha sonra dumanlar biraz azalınca binaya girerek kedisini dışarı çıkardı. Ekipler, yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

15 DAKİKA DAHA GECİKSEYDİK KAYBEDEBİLİRDİK

Kedisini kurtarmak için binaya giren Orhan Karaburun, İtfaiyeci arkadaşlardan rica ettik içeride kedi olduğunu söyledim. Güvenlik açısından giremeyeceğimizi söylediler. 15 dakika sonra içerideki duman biraz gidince kapıyı açtık. Kapının dibine uzanmış. Normalde beni orada beklerdi. Yine aynı şekilde bekliyordu. Oldukça korkmuş, içerisi dumandı. 15 dakika daha gecikseydik büyük ihtimalle kaybedebilirdik. dedi.

BAHÇELİEVLER'DE KEDİSİNİ KURTARMAK İÇİN YANAN BİNAYA GİRDİ
BAHÇELİEVLER'DE KEDİSİNİ KURTARMAK İÇİN YANAN BİNAYA GİRDİ
BAHÇELİEVLER'DE KEDİSİNİ KURTARMAK İÇİN YANAN BİNAYA GİRDİ
BAHÇELİEVLER'DE KEDİSİNİ KURTARMAK İÇİN YANAN BİNAYA GİRDİ
BAHÇELİEVLER'DE KEDİSİNİ KURTARMAK İÇİN YANAN BİNAYA GİRDİ
BAHÇELİEVLER'DE KEDİSİNİ KURTARMAK İÇİN YANAN BİNAYA GİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Antalya'da 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesi, alevlerin yaklaşması üzerine tahliye ediliyor
Son Dakika: Antalya'da 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesi, alevlerin yaklaşması üzerine tahliye ediliyor
Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü
Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (3)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Haydar Aliyev Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Yusuf Güney Demet Akalın Burcu Biricik Kerem Kamışlı
Spor Eda Erdem Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BAHÇELİEVLER'DE KEDİSİNİ KURTARMAK İÇİN YANAN BİNAYA GİRDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 17:49:09. #1.16#

title