Son dakika! BAHÇELİEVLER'DE KAVŞAĞA HIZLA GİREN İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI; KAZA KAMERADA
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Son dakika! BAHÇELİEVLER'DE KAVŞAĞA HIZLA GİREN İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI; KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Bahçelievler Yenibosna'da kavşakta iki araç çarpıştı.

Bahçelievler Yenibosna'da kavşakta iki araç çarpıştı. Kaza sonrası ters dönen otomobildeki sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaza saat 12.30'da Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Kavak Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Otomobil ile hafif ticari araç, Kavak sokak ile Prof. Dr. Nevzat Pisak Caddesi kesişimindeki kavşağa yavaşlamadan girince çarpıştı.

Kazada Tahsin Gökmen'in kullandığı otomobil takla atarak ters durdu ve sürücüsü içinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan Tahsin Gökmen'i itfaiye ve sağlık ekipleri ortak çalışma ile dışarı çıkardı. Sedyeye alınan sürücü tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika! BAHÇELİEVLER'DE KAVŞAĞA HIZLA GİREN İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI; KAZA KAMERADA
Son dakika! BAHÇELİEVLER'DE KAVŞAĞA HIZLA GİREN İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI; KAZA KAMERADA
Son dakika! BAHÇELİEVLER'DE KAVŞAĞA HIZLA GİREN İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI; KAZA KAMERADA
Son dakika! BAHÇELİEVLER'DE KAVŞAĞA HIZLA GİREN İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI; KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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