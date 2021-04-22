Bahçelievler'de karısını öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası verildi

Bahçelievler'deki evlerinde eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 24 yıl hapis cezası Yargıtayca bozulan sanık Kenan Demirdağ, yeniden yargılandığı davada, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bahçelievler'deki evlerinde eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 24 yıl hapis cezası Yargıtayca bozulan sanık Kenan Demirdağ, yeniden yargılandığı davada, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kenan Demirdağ ile taraf avukatları katıldı. Maktul Alime Demirdağ'ın kardeşi Ayşe Leylek de duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Emrah Korkmaz, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamını okudu.

Cumhuriyet Savcısı Selim Berna Altay, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını talep etti.

Müşteki Ayşe Leylek de maktulün kardeşi olduğunu ifade ederek, "Ablam öldürüldüğü için söz hakkı yok. Küçük kızına ben bakıyorum. Yeğenimin yaşadığı travmalardan dolayı sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını ve indirim yapılmamasını talep ediyorum." dedi.

Müştekinin avukatı İlteriş Oğuz da bozma ilamını kabul etmediklerini belirterek, "Maktulün sanığa yönelik haksız tahrik içeren hiçbir eylemi olmamıştır. Maktule vurulan 17 bıçak darbesinden 13'ü öldürücü niteliktedir. Tüm bu nedenlerle önceki kararda direnilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Sanık Kenan Demirdağ da "Takdir mahkemenindir." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Demirdağ'ı "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Sanığın tüm aşamalarda karşılıklı kavga oluştuğunu beyan etmesini, bu beyanlarını teyit eden adli raporda darp izinin bulunmasını ve tartışma sırasında haksız tahrik mahiyetinde olabilecek maktulden kaynaklı söylemleri göz önüne alan mahkeme, suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle cezayı 20 yıla indirdi.

Heyet, sanık hakkında iyi hal indirimi uygulamazken, tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Duruşmadan sonra konuşan maktulün kardeşi Ayşe Leylek, kararı eleştirerek, "Benim ablam öldü ve onun kızı ortada kaldı. Sanığın cezasında indirim yapıldı. Benim artık içim yanıyor. Ablamın kızı şu anda 12 yaşında, ablam öldüğünde kızı 9 yaşındaydı. Tekrar karara itiraz edeceğiz. Ben bu savaşı kendi adıma, bütün kadınlar adına sürdüreceğim." dedi.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Alime Demirdağ'ın eşi Kenan Demirdağ ile tartıştıktan sonra memleketi Balıkesir'e gittiği, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 2 Eylül 2017'de İstanbul'a döndüğü belirtilmişti.

Kenan Demirdağ'ın otogarda karşıladığı eşiyle Bahçelievler'deki evlerine gittikleri anlatılan iddianamede, aile içi meseleler yüzünden çıkan tartışma sonucunda Kenan Demirdağ'ın eşinin, boyun ve bel arasında kalan bölgesini birden fazla kez bıçakladığı aktarılmıştı.

İddianamede, sanığın eşini bu şekilde evde bırakıp Bakırköy Adliyesi'ne giderek polis noktasına teslim olduğu ifade edilmişti.

Olayda kullanılan bıçağın biçimi, özellikleri ve hedef alınan bölgenin hayati olması, birden fazla yara oluşturması ve delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucu sanığın eyleminin öldürmeye yönelik olduğu belirtilen iddianamede, Kenan Demirdağ'ın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

Mahkeme, sanık Demirdağ'ı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırarak, suçun haksız tahrik altında işlendiğini dikkate alarak cezayı 24 yıla indirmişti.

Heyet, sanık hakkında iyi hal indirimi uygulamazken, tutukluluk halinin de devamına karar vermişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, maktulden kaynaklanan haksız eylemler nedeniyle sanık hakkındaki "haksız tahrik" indiriminin makul oranda yapılmadığı, asgari oranda indirim yapılarak fazla ceza verildiği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş