Bahçelievler'de kardan etkilenmemeleri için esnafa tuz çuvalları dağıtıldı
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Bahçelievler'de kardan etkilenmemeleri için esnafa tuz çuvalları dağıtıldı

14.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:38
Bahçelievler'de kardan etkilenmemeleri için esnafa tuz çuvalları dağıtıldı

Marmara bölgesi ve İstanbul'u bugünden itibaren etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte, Bahçelievler Belediyesi 500 personel ve 50 araçla herhangi bir sorun yaşanmaması için aralıksız çalışıyor.

Marmara bölgesi ve İstanbul'u bugünden itibaren etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte, Bahçelievler Belediyesi 500 personel ve 50 araçla herhangi bir sorun yaşanmaması için aralıksız çalışıyor.

Gerekli önlemler doğrultusunda, ilçedeki esnaflara olası buzlanmalarda dükkanları önünde kullanmaları için hazırlanan tuz çuvalları dağıtıldı.

10'ar kiloluk olarak hazırlanan tuz çuvalları, ilçenin yoğun caddelerinde kısıtlamadan etkilenmeyen esnaflara dağıtıldı. Kar yağışıyla birlikte özellikle sağlık ve güvenlikle ilgili kurumlar ile yol ve kaldırımlardaki çalışmalar yoğunluk kazandı. Sokak Hayvanları da unutulmayarak mama desteği arttırıldı. Olası bir olumsuzluk halinde vatandaşların Bahçelievler Belediyesinin 444 0 311 numarasını ücretsiz olarak arayıp yardım isteyebilecekleri kaydedildi.


Bahçelievler'de kardan etkilenmemeleri için esnafa tuz çuvalları dağıtıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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