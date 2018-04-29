İstanbul'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 3 Yaralı
İstanbul Bahçelievler'de bulunan kahvehaneye kimliği belirsiz 4 kişi tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
İstanbul Bahçelievler'de bulunan kahvehaneye kimliği belirsiz 4 kişi tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralanırken, olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi.
UZUN NAMLULU SİLAHLARLA KURŞUN YAĞDIRDILAR
Olay, saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahmutbey Caddesi 10. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 4 kişi aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Nedim A.'ya ait kahvehaneye uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırı sonrası şüpheliler kaçarak uzaklaşırken, sokak içerisinde panik yaşandı.
KAHVEHANE SAHİBİ AYAĞINDAN VURULDU
Olayda Yusuf G. isimli bir kişi ağır yaralanırken, kahvehane sahibi Nedim A. ile Ahmet K. isimli vatandaş ayaklarından vuruldu. Kahvehanede bulunan ve olayı yara almadan atlatan vatandaşlar dışarıya doğru kaçarak polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kahvehanede yaptı. Yapılan müdahale sonrasında yaralılar ambulansa alınarak çevredeki en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
OLAY YERİNE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ
Baskının ardından olay yerine aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, özel hareket ekipleri ise olası bir duruma karşı eli tetikte bekledi. Sevk edilen olay yeri ekipleri kahvehanede uzun süre inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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mafyacılık serbest artık eline silah alan ahkam kesiyorCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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millete yapmaçık saçmasapan reytink uğruna diziler izlettilerki artık gerçek hayatta bazıları hayatı çukur sanıyorr. . . . . . . . . . . .Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Kahvehaneler aynı içkili mekanlar gibi tehlikeli oldu.Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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Sirinevlerde tüm kahvehaneler sabaha kadar açık. Polis denetleme bile yapmıyor. Ilce emniyet müdürü ya göreve ya istifaCevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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diziler mafya babaları yerine kahraman savcı emniyet amiri senaryolarına konu etseler bunlar olmaz. mafya babalarını iyi gösterip polisi savcıyı kötü gösterirsen milletin medet umacğı yer hukuk değil güç sahibi hatta kendileri güç sahibi ettikleri mafyalar olur. devlete ödemesi gereken verigiyide onlara verirCevap Yaz 22 1 Yayından Kaldır