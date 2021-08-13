Bahçelievler'de iş yerlerinde kaçak göçmen denetimi
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Bahçelievler'de iş yerlerinde kaçak göçmen denetimi

Bahçelievler'de iş yerlerinde kaçak göçmen denetimi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçelievler'deki iş yerlerinde yapılan denetimlerde kaçak göçmen çalıştırılıp, çalıştırılmadığı kontrol edildi.

Bahçelievler'deki iş yerlerinde yapılan denetimlerde kaçak göçmen çalıştırılıp, çalıştırılmadığı kontrol edildi. Denetimde, kaçak göçmen çalıştıran işyerine rastlanmazken, bazı iş yerleri eksik belgeleri olduğu gerekçesiyle mühürlendi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Bahçelievler Belediyesi Zabıta, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu ekipleri sabah saatlerinde Bahçelievler'de 18 ayrı iş yerine eş zamanlı denetim yaptı. Ekipler, iş yerlerinde ülkeye yasadışı yollarla giren kaçak göçmenlerin çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol etti. Denetimlerde ayrıca sigortasız çalışan olup olmadığına bakıldı.

Denetimler sırasında Çevik Kuvvet ekipleri de çevrede önlem aldı. Denetimlere Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da katıldı. Denetimlerde kaçak göçmen çalıştıran işyerine rastlanmazken, bazı iş yerleri eksik belgeleri olduğu gerekçesiyle mühürlendi

 


Bahçelievler'de iş yerlerinde kaçak göçmen denetimi
Bahçelievler'de iş yerlerinde kaçak göçmen denetimi
Bahçelievler'de iş yerlerinde kaçak göçmen denetimi
Bahçelievler'de iş yerlerinde kaçak göçmen denetimi
Bahçelievler'de iş yerlerinde kaçak göçmen denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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