Bahçelievler'de iş yerinin ikinci katında çıkan yangın söndürüldü
AA, Abdülkerim Güzel - Güncel
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, bir iş yerinin ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, bir iş yerinin ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenibosna Merkez Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta bulunan dört katlı iş yerinin kumaş baskı atölyesi olarak kullanılan ikinci katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.
AA / Abdülkerim Güzel - Güncel