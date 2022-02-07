Bahçelievler'de iş yerinin ikinci katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Bahçelievler'de iş yerinin ikinci katında çıkan yangın söndürüldü

AA, Abdülkerim Güzel - Güncel
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Bahçelievler'de iş yerinin ikinci katında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, bir iş yerinin ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, bir iş yerinin ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenibosna Merkez Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta bulunan dört katlı iş yerinin kumaş baskı atölyesi olarak kullanılan ikinci katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Bahçelievler, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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