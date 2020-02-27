Bahçelievler'de iş hanının çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bahçelievler'de 6 katlı bir iş hanının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçelievler'de 6 katlı bir iş hanının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çobançeşme Mahallesi Genç Osman 1 Sokağı'ndaki iş hanının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadakileri tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle iş yerinin çatısında maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA