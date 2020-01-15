Bahçelievler'de intihar girişiminde bulunan kişiyi müge anlı ve esra erol ikna etmeye çalıştı.

15.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:25

Bahçelievler'de yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi iki saat süren çalışmanın ardından ikna edildi. O sırada oradan geçen ünlü sunucular Müge Anlı ve Esra Erol da ikna çalışmalarına destek verdi.

Olay, Yenibosna Ladin Sokak'ta yaşandı. Sokak üzerinde bulunan bir elektrik diğerine çıkan Ömer Karamahmut isimli kişi intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı yere branda sererken, olay yerine müzakereci çağırıldı. O sırada sokak üzerinden geçen ünlü sunucu Müge Anlı, intihar girişimini görerek aracından indi. İntihar girişiminde bulunan Ömer Karamahmut ile konuşmak isteyen Anlı itfaiyenin merdiven aracına çıktı. Ömer Karamahmut ile konuşmaya çalışan Anlı bir süre sonra merdiven aracından inerek hoparlör ile seslenerek ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine sunucu Esra Erol geldi. Erol'da hoparlör ile intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından Ömer Karamahmut ikna edilerek aşağı indirildi. Karamahmut ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: DHA