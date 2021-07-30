Bahçelievler'de inşaat halindeki bir binanın çatısı alev alev yandı
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Bahçelievler'de inşaat halindeki bir binanın çatısı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bahçelievler'de inşaat halindeki bir binanın çatısı alev alev yandı Bahçelievler'de inşaat halinde olan 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Bahçelievler'de inşaat halindeki bir binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Bahçelievler'de inşaat halinde olan 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Aktaş Çıkmazı Sokak'ta yaşandı. İnşaat halinde olan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çatının alev alev yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Bahçelievler'de inşaat halindeki bir binanın çatısı alev alev yandı
Bahçelievler'de inşaat halindeki bir binanın çatısı alev alev yandı
Bahçelievler'de inşaat halindeki bir binanın çatısı alev alev yandı
Bahçelievler'de inşaat halindeki bir binanın çatısı alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan

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