Son dakika haber | Bahçelievler'de inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber | Bahçelievler'de inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bahçelievler'de inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler'de inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Hereke Sokak'taki binanın çatısındaki izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıyı sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın, yan binaya sıçramadan söndürüldü.

Bu arada çevredeki bina sakinlerinin yangın nedeniyle evlerinden çıktıkları görüldü.

Son dakika haber | Bahçelievler'de inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber | Bahçelievler'de inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber | Bahçelievler'de inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber | Bahçelievler'de inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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