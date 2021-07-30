BAHÇELİEVLER'DE İNŞAAT HALİNDEKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
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BAHÇELİEVLER'DE İNŞAAT HALİNDEKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de inşaat halinde olan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Bahçelievler'de inşaat halinde olan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerinin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Aktaş Çıkmazı Sokak'ta çıktı. İnşaat halinde olan 5 katlı binanın çatısında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatının yandığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BAHÇELİEVLER'DE İNŞAAT HALİNDEKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
BAHÇELİEVLER'DE İNŞAAT HALİNDEKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
BAHÇELİEVLER'DE İNŞAAT HALİNDEKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
BAHÇELİEVLER'DE İNŞAAT HALİNDEKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
BAHÇELİEVLER'DE İNŞAAT HALİNDEKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BAHÇELİEVLER'DE İNŞAAT HALİNDEKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Haberler
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