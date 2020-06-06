Bahçelievler'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
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Bahçelievler'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Bahçelievler'de sokak ortasında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Pakistan uyruklu 1'i ağır iki kişi yaralandı.

Bahçelievler'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
06.06.2020 19:35 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:52

Bahçelievler'de sokak ortasında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Pakistan uyruklu 1'i ağır iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaya karışan şüpheliler ise kısa sürede yakalandı.

Olay, Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Gruplar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada Talip Çalar ve ismi öğrenilemeyen Pakistan uyruklu bir kişi yaralandı. Mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın ve sırt bölgesinden ağır yaralanan Çalar'ın hayati tehlikesi bulunduğu, diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgede geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, olaya ilişkin Pakistan uyruklu Tayyib Rahman ile Muhammed Tenvir yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar polis merkezine götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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