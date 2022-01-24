Bahçelievler'de İETT otobüsü yolda kaldı - Haberler
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Bahçelievler'de İETT otobüsü yolda kaldı

Bahçelievler'de İETT otobüsü yolda kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bahçelievler'de yağan karla yollar beyaz örtü ile kaplandı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bahçelievler'de yağan karla yollar beyaz örtü ile kaplandı. Karla kaplanan yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı.

İstanbul'da dün başlayan ve gece boyunca da etkisini sürdüren kar yağışı gün içerisinde devam ediyor. Tipi şeklinde devam eden kar yağışı Bahçelievler'de yolları beyaz örtü ile kapladı. Karla kaplanan yolda sürücüler zor anlar yaşarken, İETT otobüsü ilerleyemedi. Yolda kalan otobüsü vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bahçelievler, İstanbul, İETT, kar, Yerel, Haber

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