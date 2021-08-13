Bahçelievler'de hurda ve atık kağıt depoları denetlendi
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Bahçelievler'de hurda ve atık kağıt depoları denetlendi

Bahçelievler'de hurda ve atık kağıt depoları denetlendi
Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de, hurda ve atık kağıt depolarına yönelik denetimde, düzensiz göçmen belgeleri ile iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi.

Bahçelievler'de, hurda ve atık kağıt depolarına yönelik denetimde, düzensiz göçmen belgeleri ile iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi.

İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlere, İl Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler Belediyesi, Bahçelievler Zabıtası, Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Göç İdaresi görevlileri katıldı.

İlçe genelindeki 20 hurda ve atık kağıt deposunu denetleyen ekipler, iş yerlerinin ruhsatlarını kontrol etti, buralarda çalışan düzensiz göçmenlerin belgelerini inceledi.

Denetimde, bazı iş yerleri mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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