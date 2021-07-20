Bahçelievler'de hijyenik kurban kesimi
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Bahçelievler'de hijyenik kurban kesimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de hijyenik kurban kesimi Bahçelievler'de kurban kesimi korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.

Bahçelievler'de hijyenik kurban kesimi

İSTANBUL - Bahçelievler'de kurban kesimi korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Sırası gelen vatandaşlar randevulu sistemde hijyenik tesiste kurbanlarını kestirdi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Bahçelievler Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında yoğunluk olmaması için önlem aldı. Belediyenin belirlediği modern kesim tesislerinde kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar için öncesinden randevulu sistem oluşturuldu. Randevu sırası gelen vatandaşlar kurbanlarını satış alanından kesim alanına getirdi. Usta kasaplar tarafından 8-12 dakika arasında kesilen kurbanlıklar parçalara bölünerek kurban sahiplerine teslim edildi. Kurban kesim sırası yaklaşan vatandaşlara bekleme alanlarında ikramda bulunuldu. Kurban kesim işlemleri bayramın 3. gününe kadar devam edecek.

"Vatandaşlarımız memnun kalıyorlar"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, vatandaşların rahatı için çalıştıklarını ifade ederek, "Büyükbaş hayvanların kesildiği hijyenik bir tesisimiz var. Bugün için 200-250 arasında toplamda 700 tane büyükbaş hayvan keseceğiz. Aşağıda satış yerinin olduğu yerde küçükbaş hayvan var orada da ortalama 3 bin 4 bin arası kurban keseceğiz. Yavaş yavaş düzenli olarak kesiyoruz vatandaşlarımız memnun kalıyorlar. Aşağıda küçükbaş hayvanlar için kesim yeri kurduk karışmaması için orada tabii daha hızlı ilerliyor. Bu esnada vatandaşlarımız kesim beklerken onlara ikramlarımız oluyor. Geçen sene pandemi zamanı bize ders oldu tecrübelendik saat ve sıra verdik. Herkes sıra numarasına göre saatinde geliyor öyle olunca da sorun olmuyor tesis iyi çalışıyor. Bunun provasını da yaptık şu an için bir aksaklık görünmüyor, veterinerlerimiz başlarında duruyor. Üçüncü günün ikindi namazına kadar devam edecek" dedi.

"Hizmetten memnunum"

Kurban kesim için sırada olan vatandaşlardan Muhsin Tatar, "Kurban Bayramı ülkemize hayırlı ve bereketli, sıhhatli sağlıklı bir şekilde olsun barış için de yaşayalım. Birbirimize sarılıp ülkemizi kucaklayalım. Belediyenin hizmetinden memnunum, kahvemiz çayımız yanımızda çok memnunum" dedi.

Bahçelievler'de hijyenik kurban kesimi
Bahçelievler'de hijyenik kurban kesimi
Bahçelievler'de hijyenik kurban kesimi
Bahçelievler'de hijyenik kurban kesimi
Bahçelievler'de hijyenik kurban kesimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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