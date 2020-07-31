Bahçelievler'de hijyenik kurban kesimi
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Bahçelievler'de hijyenik kurban kesimi

Bahçelievler'de hijyenik kurban kesimi Bahçelievler Belediyesince kurulan kurban kesim alanında Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklar, hijyen kurallarına uygun yapılan kesimin ardından 30 dakika içinde sahiplerine teslim ediliyor.

31.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:54

Bahçelievler'de hijyenik kurban kesimi

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesince kurulan kurban kesim alanında Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklar, hijyen kurallarına uygun yapılan kesimin ardından 30 dakika içinde sahiplerine teslim ediliyor.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 11 bin metrekarelik alana kurulan kurban kesim noktasında, korona virüse karşı alınan tedbirler özenle uygulandı. Kurban kesim alanının giriş noktasında, görevlilerce vatandaşlara maske dağıtıldı ve ateşleri ölçüldü. Ateşleri ölçüldükten sonra dezenfektan noktalarında ellerini dezenfekte eden vatandaşlar, sıra numaralarını aldı. Sıra numarası alarak Kurban Bayramı'nın ilk gününde ibadetlerini gerçekleştirmek için bekleyen vatandaşlara, kesim alanında kurulan dinlenme noktalarında gün boyu çorba, çay ve su ikramı yapıldı.

Günde yaklaşık 450 kurbanın kesildiği kesim alanında 32 büyük parçalama, 32 ise küçük parçalama olmak üzere toplamda 64 kasap görev aldı. Görevlilerce yapılan 8 dakikalık kesim işleminin ardından ise toplamda 30 dakikada kurbanlıklar sahiplerine teslim edildi.

Bahçelievler'de hijyenik kurban kesimi

Kaynak: İHA

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