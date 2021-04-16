Bahçelievler'de her gün 2 bin 500 kişiye iftar dağıtılıyor

Bahçelievler'de her gün 2 bin 500 kişiye iftar dağıtılıyor Dev kazanlarda hazırlanan iftarlıkla ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor Bahçelievler Belediyesi, korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan ihtiyaç sahibi 2 bin 500 kişiye iftar yemeği götürüyor.

Bahçelievler'de her gün 2 bin 500 kişiye iftar dağıtılıyor

Dev kazanlarda hazırlanan iftarlıkla ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi, korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan ihtiyaç sahibi 2 bin 500 kişiye iftar yemeği götürüyor. Dev kazanlarda yapılan yemekler, iftar saati öncesi belediye ekiplerince evlere tek tek dağıtılıyor.

Bahçelievler Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle sokak ve toplu iftarlara getirilen kısıtlamayı farklı bir alternatifle kapattı. Belediyeye ait Çobançeşme'deki aşevinde her gün 2 bin 500 kişi için yeme pişiriliyor. Sabahın erken saatinde başlayan hazırlıklar, pişirilmesinin ardından yemek paketleniyor. 25 kişinin çalıştığı AŞ evinde yemekler pişirildikten sonra vakumlu bir şekilde paketlenerek, vatandaşlara hazırlanıyor. Hazır hale getirilen yemekler paketin ardından 8 dağıtım aracıyla ilçe genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. 3 çeşit yemeğin olduğu pakette herkesin ihtiyacı ve nüfusuna göre dağıtım gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan AŞ Evi Aşçıbaşı Kemal İnce, "Ramazan münasebetiyle AŞ evinde iftarda günlük 2 bin 50 kişiye iftar yemeği hazırlamaktayız. Gece saat 03.00'te başlayıp, üretimhanemizde sabah saat 10.00'a kadar pişirilip, saat 12.00'ye kadar paketliyoruz. İftar saatinde hazırlıklarımız vatandaşlarımıza iletmekteyiz. AŞ evimizde 25 personelle vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. 8 aracımızla vatandaşlarımızın hanelerine yemeklerini götürmekteyiz. Pandemiden önce iftar programlarımız sokaklarda yapılırdı, şimdi ise vatandaşlarımıza yemeklerini sıcak olarak hanelerine iletmekteyiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU