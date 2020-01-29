Bahçelievler'de hastanede yangın paniği
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Bahçelievler'de hastanede yangın paniği

Bahçelievler'de özel bir hastanenin merdiven boşluğundaki izolasyon malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

29.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:10
Bahçelievler'de hastanede yangın paniği

'de özel bir hastanenin merdiven boşluğundaki izolasyon malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. ekipleri yangını söndürürken hastanede kısa süreli panik yaşandı.

Yangın, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede çıktı. Hastanenin merdiven boşluğunda bulunan izolasyon malzemelerinden dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, hastanede kısa süreli panik yaşandı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bahçelievler'de hastanede yangın paniği
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