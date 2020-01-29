BAHÇELİEVLER'DE HASTANEDE YANGIN PANİĞİ
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BAHÇELİEVLER'DE HASTANEDE YANGIN PANİĞİ

Bahçelievler'de özel bir hastanenin merdiven boşluğundaki izolasyon malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

29.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:53
BAHÇELİEVLER'DE HASTANEDE YANGIN PANİĞİ

'de özel bir hastanenin merdiven boşluğundaki izolasyon malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. ekipleri yangını söndürürken hastanede kısa süreli panik yaşandı. 

Yangın, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede çıktı. Hastanenin merdiven boşluğunda bulunan izolasyon malzemelerinden dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, hastanede kısa süreli panik yaşandı.

Görüntü Dökümü: -----------------------İtfaiye ekiplerinden görüntü-Hastaneden görüntü

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
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