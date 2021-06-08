Bahçelievler'de, haklarında toplam 78 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi sahte kimlikle yakalandı
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Bahçelievler'de, haklarında toplam 78 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi sahte kimlikle yakalandı

Bahçelievler'de, haklarında toplam 78 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi sahte kimlikle yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da çok sayıda suçlardan sabıkası olan ve haklarında toplam 78 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari Bahçelievler'de polisin "şok" uygulamalarına takıldı.

İstanbul'da çok sayıda suçlardan sabıkası olan ve haklarında toplam 78 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari Bahçelievler'de polisin "şok" uygulamalarına takıldı. Yakalanan zanlılar tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Büro Amirliği (Yıldırım Ekipler) ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, daha önce birçok ilde gerçekleştirilen "şok" uygulamalar düzenledi.

İlçe genelinde yapılan genel asayiş ve pandemi denetimleri kapsamında 8 farklı noktada 45 ekip, 25 motor ile birlikte yapılan uygulamalarda 20 bin 830 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Yapılan 'şok' uygulamalarda, farklı suçlardan 'aranan' 46 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yürütülen denetimler kapsamında bin 210 araç incelenirken, bu aramalarda ruhsatsız tabanca bulunduran 1 araç sürücüsüne, 'çakar-siren' tertibatı bulunan 1 araca ve sürücü belgesiz araç kullanan 4 kişiye cezai işlem uygulandı. Bahçelievler ilçesinde bulunan 21 metruk bina ve 65 çocuk parkının didik didik arandığı denetimlerde, uyuşturucu madde bulunduran 5 zanlı gerekli adli makamlara gönderildi.

Geniş kapsamlı olarak sürdürülen denetimlerde, 25 suçtan sabıkası olan ve hakkında 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali A. ile 22 farklı suçtan arandığı ortaya çıkan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ersin B. adlı 2 şüpheli sahte kimlikle yakalandı.

Uygulamalar sırasında gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezine götürüldü. Kanun kaçakları, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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