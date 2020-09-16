Bahçelievler'de girdikleri daireden 20 bin lira çalan hırsızlar kamerada
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Bahçelievler'de girdikleri daireden 20 bin lira çalan hırsızlar kamerada

BAHÇELİEVLER'de bir hırsız duvardan tırmanarak girdiği daireden 20 bin lira ile 3 telefonu çalarak kaçtı.

Bahçelievler'de girdikleri daireden 20 bin lira çalan hırsızlar kamerada
16.09.2020 09:32 | Son Güncelleme: 16.09.2020 09:36
BAHÇELİEVLER'de bir hırsız duvardan tırmanarak girdiği daireden 20 bin lira ile 3 telefonu çalarak kaçtı. Daireye giren hırsız ve ona yardım eden arkadaşı güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, Soğanlı Mahallesi'nde 22 Ağustos'ta sabah 06.00 sıralarında meydana geldi.  Sabah saatlerinde, duvardaki demire tutunan bir hırsız, açtığı pencereden apartmanın birinci katında bulunan, Naime Gülhan'ın ailesiyle yaşadığı daireye girdi. Dairede bir süre dolaşan hırsız daha sonra aileye ait 20 bin lira ve 3 adet telefonu çaldı. Çaldıklarını Gülhan'a ait bir çantanın içine koyan hırsız, aile fertlerinin uyandığını görünce pencereden atlayarak kaçtı.  Karakola giden aile hırsızlardan şikayetçi oldu.   

OLAYI ANLATTI  Olayla ilgili konuşan Naime Gülhan, "Biri dışarıda gözetlemiş,  biri içeriye girmiş. Önce askılıktan kol çantamı almış, telefonları içine koymuş. Oğlumun pantolonunu elleyince kemerinin tokası ses yapmış, oğlum ses uyandı. Oğlum hırsızla yüz yüze geldi. Sonra pencereden atlamış. Çantamda yüzüğüm ve takılarım vardı, evdekileri telefonlarını aldılar. Çocuğumun 20 bin lira parası vardı, onu götürdüler" dedi.  

HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA  Yaşanan olayda hırsız ve ona yardım eden arkadaşı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin apartmanın kapısının önünde beklediği görülüyor. Bir süre sonra bekleyen kişi,  yaya olarak bölgeden uzaklaşıyor. Hemen ardından ise daireden çaldığı çantayı boynuna takan hırsız koşarak sokakta kayboluyor.  

- İstanbul

Kaynak: DHA

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