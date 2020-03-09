Bahçelievler'de genç kızın 2. kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bahçelievler'de genç kızın 2. kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı - Haber
Bahçelievler, Genç, Güncel

Bahçelievler'de genç kızın 2. kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı

Bahçelievler'de 2. kattan düşen 17 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

09.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:11
Bahçelievler'de genç kızın 2. kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı

Bahçelievler'de 2. kattan düşen 17 yaşındaki genç kız ağır yaralandı. Hastanede yaşam mücadelesi veren genç kızın düşme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Bahçelievler'de dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan Canan Y. (17), bilinmeyen bir nedenle pencereden aşağıya düştü. Apartmanın alt katındaki dükkanın önünde bulunan vatandaşların yanına düşen genç kız ağır yaralandı. Mahalle sakinleri hemen genç kızın yardımına koştu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, iç kanama geçirdiği tespit edilen genç kızı hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Canan Y., hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

"BİR ANDA AŞAĞIYA DÜŞTÜ"

Olayın gördü tanıklarından Sinan Barut, "Dün sabah 11.00 sıralarında oldu. Bizim dernek merkezimizde yemek vardı. Dışarıdaydık, içeriye girmeye hazırlanıyorduk. Bir anda yukarıdan aşağıya düştü" dedi.

Genç kızın düşme anının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın 2. kattan sokakta bulunan iki kişinin ortasına düştüğü görülüyor. Olayı gören mahalleli hemen kızın yanına koşuyor.

(İHA)

Bahçelievler'de genç kızın 2. kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Bahçelievler'de genç kızın 2. kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Koronavirüs hastalarının yatırılma şekli dikkat çekti Haber
Koronavirüs hastalarının yatırılma şekli dikkat çekti
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç James Jeffrey Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Can Yaman Dilek Yaman Acun Ilıcalı Yılmaz Morgül
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Fatih Karagümrük Fernando Muslera
Daha Fazla İran Petrol Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Bahçelievler'de genç kızın 2. kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 20:20:46. #1.14#