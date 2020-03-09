- Bahçelievler'de genç kız 2'inci kattan düştü: O anlar kameraya yansıdı- 2'inci kattan düşen genç...
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› - Bahçelievler'de genç kız 2'inci kattan düştü: O anlar kameraya yansıdı- 2'inci kattan düşen genç... - Haberler
Bahçelievler, Genç, 3. Sayfa

- Bahçelievler'de genç kız 2'inci kattan düştü: O anlar kameraya yansıdı- 2'inci kattan düşen genç...

- Bahçelievler'de genç kız 2'inci kattan düştü: O anlar kameraya yansıdı 2'inci kattan düşen genç kız yaşam mücadelesi veriyor Bahçelievler'de 17 yaşındaki genç kız 6 katlı bir apartmanın 2. katından aşağıya düştü.

09.03.2020 20:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:13
- Bahçelievler'de genç kız 2'inci kattan düştü: O anlar kameraya yansıdı- 2'inci kattan düşen genç...

- Bahçelievler'de genç kız 2'inci kattan düştü: O anlar kameraya yansıdı

2'inci kattan düşen genç kız yaşam mücadelesi veriyor

İSTANBUL - Bahçelievler'de 17 yaşındaki genç kız 6 katlı bir apartmanın 2. katından aşağıya düştü. Ağır yaralanan genç kız hastanede yaşam mücadelesi verirken o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, Bahçelievler'de dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan Canan Y. İsimli 17 yaşındaki genç kız bilinmeyen bir nedenle pencereden aşağıya düştü. O sırada apartmanın alt katındaki dükkanın önünde bulunan bazı vatandaşların yanına düşen genç kız ağır yaralandı. Olayı gören mahalleli hemen genç kızın yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Canan Y.'nin iç kanama geçirdiği tespit edildi. Genç kız hemen hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Canan Y. hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

"Bir anda aşağıya düştü"

Olayın gördü tanıklarından Sinan Barut, "Dün sabah 11.00 sıralarında oldu. Bizim dernek merkezimizde yemek vardı. Dışarıdaydık, içeriye girmeye hazırlanıyorduk. Bir anda yukarıdan aşağıya düştü" dedi.

O anlar kamerada

Görüntülerde, genç kızın ikinci kattan aşağıya sokakta bulunan iki kişinin ortasına düştüğü görülüyor. Olayı gören mahalleli kızın hemen yanına koşuyor. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin genç kıza müdahale ettiği görülüyor.

- Bahçelievler'de genç kız 2'inci kattan düştü: O anlar kameraya yansıdı- 2'inci kattan düşen genç...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Bahçelievler'de genç kız 2'inci kattan düştü: O anlar kameraya yansıdı- 2'inci kattan düşen genç...

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Merkel'den sürpriz Türkiye hamlesi: Her türlü çabayı göstereceğim Haber
Merkel'den sürpriz Türkiye hamlesi: Her türlü çabayı göstereceğim
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Hulusi Akar Angela Merkel Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Gülben Ergen Yılmaz Morgül
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Petrol Sivasspor Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: - Bahçelievler'de genç kız 2'inci kattan düştü: O anlar kameraya yansıdı- 2'inci kattan düşen genç... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 20:51:56. #1.14#