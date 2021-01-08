Bahçelievler'de gece kulübüne çevrilen işlerine baskın
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Bahçelievler'de gece kulübüne çevrilen işlerine baskın

08.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:42
Bahçelievler'de gece kulübüne çevrilen işlerine baskın

BAHÇELİEVLER'de gece kulübüne çevrilen bir iş yerine yapılan baskında 23 kişiye toplam 73 bin 140 TL para cezası kesildi.

BAHÇELİEVLER'de gece kulübüne çevrilen bir iş yerine yapılan baskında 23 kişiye toplam 73 bin 140 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince 6 Ocak'ta Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'nde koronavirüs denetimleri kapsamında kapalı olarak görünen ancak eğlence mekanına çevrildiği belirlenen  iş yerine baskın düzenlendi. 

İçeride bulunan 23 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalinden toplam 73 bin 140 TL para cezası kesildi. Gece kulübüne çevrildiği tespit edilen iş yeri polis ekiplerinin denetleme işlemlerinin ardından zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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