Bahçelievler'de fırına ve yufkacıya korona virüs mührü
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Bahçelievler, İspanya, 3. Sayfa

Bahçelievler'de fırına ve yufkacıya korona virüs mührü

Bahçelievler'de fırına ve yufkacıya korona virüs mührü Bahçelievler'de bir fırın ve yufka satışı yapılan iş yerlerine, yakınları yurt dışından geldiği ve korona virüs karantinasına uymadığı gerekçesiyle mühür vuruldu Bahçelievler'de, çalışanının yakını İspanya'dan gelen ve korona virüs...

25.03.2020 20:03 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:06
Bahçelievler'de fırına ve yufkacıya korona virüs mührü

Bahçelievler'de fırına ve yufkacıya korona virüs mührü

Bahçelievler'de bir fırın ve yufka satışı yapılan iş yerlerine, yakınları yurt dışından geldiği ve korona virüs karantinasına uymadığı gerekçesiyle mühür vuruldu

İSTANBUL - Bahçelievler'de, çalışanının yakını İspanya'dan gelen ve korona virüs karantina kurallarına uymadığı iddia edilen bir fırın ve yufkacı, test sonuçları çıkarılana kadar mühürlendi.

Dünya genelini derinden etkileyen korona virüs tehlikesi nedeniyle birçok ülkede tedbirler alındı. Türkiye'de şimdiye kadar çıkan vak'aların ve can kayıplarının ardından yurt genelinde tedbirler alınmaya devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlara da kritik 14 gün karantina uyarıları yetkiler tarafından yapıldı.

Bahçelievler ilçesinde bir her gün yüzlerce ekmek ve hamur ürünlerinin satıldığı fırında çalışan işçinin kızının da İspanya'dan geldiği ve karantina kurallarına uymadığı öğrenildi. Akşam vardiyasında fırında yardımcı olarak çalışan kişinin de işe gidip geldiği öğrenildi.

İhbar üzerine harekete geçildi

Durumun bir vatandaş tarafından ihbar edilmesi üzerine Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ve polis eşliğinde harekete geçti. Ekipler hem yufka satan dükkana hem de fırına denetimde bulundu. Yufka satan iş yerinin sahibinin yakının Katar'dan geldiği, Fırında çalışan bir işçinin ise kızının İspanya'dan geldiği öğrenildi. Her iki kişinin de yakınları yurt dışından gelmesine rağmen kendilerine yönelik karantina kurallarına uymadığı öğrenildi.

Fırın ve Yufkacı mühürlendi

Ekipler, denetimler ve uyarıları iş yeri sahiplerine yaptıktan sonra iş yerlerini ilgili kişilerin testlerinin sonuçlanana kadar dükkanları mühürledi. Fırın sahibi Hasan G., çalışanının kızının İspanya'dan geldiğini belirterek, "Ben getirmedim İspanya'dan gitsin baksınlar. Çalışanım akşam geliyor" dedi.

Bahçelievler'de fırına ve yufkacıya korona virüs mührü

Kaynak: İHA

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Bahçelievler'de fırına ve yufkacıya korona virüs mührü

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