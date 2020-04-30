BAHÇELİEVLER'DE FİLMLERİ ARATMAYAN POLİS-ŞÜPHELİ KOVALAMACASI KAMERADA
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BAHÇELİEVLER'DE FİLMLERİ ARATMAYAN POLİS-ŞÜPHELİ KOVALAMACASI KAMERADA

BAHÇELİEVLER'de sabaha karşı polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 2 şüpheli, film sahnelerini aratmayan bir kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

BAHÇELİEVLER'DE FİLMLERİ ARATMAYAN POLİS-ŞÜPHELİ KOVALAMACASI KAMERADA
30.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:17
BAHÇELİEVLER'de sabaha karşı polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 2 şüpheli, film sahnelerini aratmayan bir kovalamacanın ardından gözaltına alındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Mehmet Akif Caddesi, Kemal Hasoğlu Cami önünde 21 Nisan'da saat 04.00 sıralarında  meydana gelen olayda polisin "dur" ihtarında bulunduğu otomobilin sürücüsü,  aracını polisin üzerine sürerek  hızla uzaklaşmaya çalıştı. Polisin uyarı atışının ardından, şüphelilerin önü kısa bir süre sonra başka bir polis ekibi  tarafından kesildi. Araçla kaçamayacaklarını anlayan şüphelilerden ikisi  yaya olarak kaçmaya başladı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca sırasında metro hattını koşarak geçerek şüphelilerden biri polisler tarafından kısa sürede yakalandı. Otomobil içinde yakalanan ikinci şüphelinin de yaralı olduğu belirlenerek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden 16 yaşındaki S.Ö.'nün  daha önceden 17 kez hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı.  22 yaşındaki diğer şüpheli Avni G'nin ise sabıkasının bulunmadığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası -Kovalamaca-Aracın yakalanması

-Şüphelinin emniyetten çıkarılması


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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