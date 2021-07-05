Bahçelievler'de facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada
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Bahçelievler'de facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada

Bahçelievler'de facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de bir sürücü otomobili ile kaldırımda bir süre ilerledikten sonra aydınlatma direğine çarparak durdu.

Bahçelievler'de bir sürücü otomobili ile kaldırımda bir süre ilerledikten sonra aydınlatma direğine çarparak durdu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada kaldırımdaki yayalar ezilmekten son anda kurtuldu.

Kaza saat 10.30 sıralarında Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. 34 UB 3826 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü park halindeyken önce geri manevra yaptı. Daha sonra da bir anda kaldırıma çıkan sürücüsü bir süre kaldırımda ilerledikten sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. O sırada kaldırımda bulunanlar üzerlerine gelen otomobili görünce kaçıştı. Kaza sonrası hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elektrik ekipleri de hasar gören aydınlatma direğini yıkılma ihtimaline karşı yerinden tamamen söktü.

KAZA ANI KAMERADAKaza anı caddedeki bir mobilya mağazasının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde park halindeki otomobilin önce geriye daha sonrada kaldırıma çıkarak elektrik direğine vurduğu anlar görülüyor. Kaldırımda otomobilin sağa sola doğru gittiğini gören bazı yayalarda kaçışıyor.

"FACİADAN DÖNÜLMÜŞ OLDU"Mahmutbey Caddesi'nde esnaf olan Ahmet Yiğit, "İçeride oturuyorduk, bir bayanın içeri girdiğini gördük. Dışarıdan bayağı bir ses geldi. Çatı uçmuş gibi hissettik. Çıktık baktık, araba kaldırımdan geliyor. Allah'tan yayalara bir şey olmadı. Faciadan dönülmüş oldu." dedi.

 


Bahçelievler'de facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada
Bahçelievler'de facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada
Bahçelievler'de facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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