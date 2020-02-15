BAHÇELİEVLER'DE EVLERİ HASAR GÖRENLER KONUŞTU

15.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:23

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA

Bahçelievler'de çöken binanın çarparak hasar verdiği apartman sakinleri konuştu.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak'ta daha önce boşaltılan 7 katlı binanın çökmesi sonucu çevredeki apartmanlarda hasar oluşmuştu. Çökme anında hasar gören Öztürk apartmanı dışındaki boşaltılan diğer 4 binaya giriş izni verildi.Çökme sırasında büyük zarar gören ve Öztürk Apartmanı'nı sakinlerinden Bahtiyar Cengiz de o anlarda yaşadıklarını anlattı. Binadan kopan beton parçalarını nedeniyle yaralanan Cengiz, "O anda yemek yapıyordum, televizyonu kapattım kumanda elimde toz duman arkadan bir şey geldi. Kiriş gelmiş belime. Onları ittirdim kurtuldum. Hastanede açtım gözümü. Otizmli torunum var, Amerika'dan ilaçlarını alıyoruz. Burada olmadığı için mecbur girmek zorunda kaldım. Yıkılacağı belliydi, göz göre göre" dedi. Öztürk Apartmanı sakinlerinden olan Elif Selen Cengiz de yıkıma aracının içinde yakalandığını ve aracıyla geri geri giderek kurtulduğunu söyledi. Cuma namazı sonrası yıkılan binanın olduğu bölgeye gittiğini söyleyen Ahmet Tunar aracını binanın önüne park edip çay içmeye gittiğini söyledi. Hemen ardından bina sahiplerinden birisinin kendisini uyarmaya geldiğini söyleyen Tunar, "Cumadan çıktım yıkılan binanın dibine aracımla geldim. Karşıdaki kahvehanede bir çay içeyim dedim. Binanın sahiplerinden bir arkadaşım geldi 'Aman abi o arabayı oradan çek bina yıkılacak' dedi. Hemen arabama bindim sokaktan aşağı indim bina çöktü. Binaya yıkım ekibi gelip yıkacaktı ama bir gün sonraya kaldı yıkım" ifadelerini kullandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜÇöken bina arazisinden görüntüHasar gören binalardan görüntüBina sakinlerinin hasarlı eve girişiAhmet Tunar röpBahtiyar Cengiz röpElif Selen Cengiz röp

Kaynak: DHA